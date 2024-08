Capezzone | la grande illusione dem di far cadere il governo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Nell'eterno conflitto tra la poesia delle illusioni e la prosa della realtà, a sinistra è quasi sempre la prima ad avere la meglio. Del resto, le illusioni – vale nella vita pubblica come in quella privata – sono unanestetico, attenuano i dolori, allontanano la percezione della sofferenza: ma la guarigione da una malattia è tutt'altra cosa. Uno sguardo freddo – se ci fossero più teste lucide a sinistra – dovrebbe indurre lo schieramento di opposizione a un ragionato pessimismo: nonostante le evocazioni del campo largo come cosa già fatta, nonostante le foto di gruppo davanti alla Corte di Cassazione, nonostante il training autogeno costante, i problemi restano e anzi ad agosto si sono perfino aggravati. La coalizione ancora non c'è; il rapporto con Renzi è più un problema che una risorsa; la faida tra Conte e Grillo è reale.