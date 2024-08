Un paese a misura di ragazzi Arriva la Casa delle associazioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) A Marradi èto un nuovo finanziamento dalla Regione Toscana nell’ultimo bando sulla rigenerazione urbana per i comuni sotto i 20mila abitanti: oltre 300mila euro per realizzare un nuovo spazio sportivo polifunzionale. Non è la prima volta che il Comune di Marradi ottiene fondi per la rigenerazione urbana: negli anni passati si è visto finanziare molti progetti, ultimo quello per il centro storico e in particolare per piazza Scalelle, che riaprirà al traffico lunedì 16 settembre dopo la consueta pedonalizzazione estiva. Così come vi sono stati recenti interventi sullo stadio comunale e per il rifacimento del palazzetto.