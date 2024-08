TotiLiguria | alla faccia dei pm il centrodestra è avanti nei sondaggi La sinistra trema

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Dal tragicomico al drammatico, è la scoppiettante commedia degli equivoci in scena in Liguria. C'è un protagonista, un nome di primo livello della gerarchia dem, abbandonato in un angolo a pazientare. Senza neanche un telefono amico, con cui scaricarsi. In pratica la sorte di Andrea Orlando, l'ex ministro del Pd che da ben due mesi si è presentato in tutte le feste dell'Unità, come il quasi candidatosuccessione di Giovanni Toti. Quello che sembrava un dettaglio, «decideranno a breve», «non ho altri concorrenti», «Elly mi ha rassicurato», con il tempo si è trasformato in un problema sempre più grande. Anche perché la segretaria dem ad un certo punto è partita per le vacanze e non ha lasciato detto nulla, a differenza di quanto ha fatto (a ferragosto) con Michele De Pascale in Emilia Romagna e Stefania Proietti in Umbria.