Senza il cartello di Urso cala il prezzo dei carburanti

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 28 agosto 2024) L’anno scorso, di questo periodo, era tutta “speculazione”. Da luglio a settembre 2023, i prezzi deiaumentavano vertiginosamente superando i 2 euro/l per la benzina e gli 1,9 euro/l per il gasolio. Tutta colpa degli speculatori, si diceva. Ora, come segnala Staffetta quotidiana, i prezzi sono in costante calo: il gasolio ha toccato il minimo da oltre un anno, la benzina il livello più basso da gennaio. Si vede che quest’anno gli speculatori sono andati in ferie. Il dato è l’ennesima dimostrazione, se mai ce ne fosse stato bisogno di una ulteriore, del fallimento dell’obbligo del “” con i prezzi medi regionali imposto dal ministro delle Imprese Adolfo