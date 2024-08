Mediaset stoppa Segreti di Famiglia

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ci sono ancora tantidida svelare, ma i telespettatori di Canale 5 dovranno attendere fino a data da destinarsi., infatti, ha deciso dire al dodicesimo appuntamento della prima stagione, previsto per domani sera, la dizi turca. Al momento non è noto quando riprenderanno le vicende del pubblico ministero Ilgaz Kaya (Kaan Urganc?o?lu) e dell’avvocatessa Ceylin Erguvan (P?nar Deniz).di: a che punto siamo rimasti Partita in prima tv su Canale 5 lo scorso 16 giugno 2024, Yargi – il titolo originale della dizi turca – ha raggiunto nell’undicesimo appuntamento, andato in onda domenica 25 agosto, una media di 1.746.000 spettatori con uno share del 15.1%. Numeri in linea con gli altri episodi della serie precedentemente trasmessi.