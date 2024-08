Make-up waterproof guida al trucco a lunga tenuta al mare e in piscina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) In estate, ilè un vero alleato di bellezza, anche in giornate calde con temperature e umidità alle stelle. Il-up resistente all’acqua si applica facilmente e garantisce un effetto impeccabile per tutta la giornata. Grazie alle nuove formule, questi cosmetici durano a lungo e sono perfetti per la spiaggia o per la, così come per escursioni, attività sportive all’aperto, lunghe notti in discoteca. Viso Se non si vuole rinunciare a una base viso pulita e ordinata anche alla fine dell’estate e per gli ultimi weekend al, al lago o in, i fondotintasono indispensabili. Le formulazioni moderne, leggere e versatili, sono spesso adatte anche per il corpo, e offrono una copertura uniforme e una finitura opaca naturale, anche senza l’aggiunta della cipria opacizzante.