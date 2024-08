L’urbanistica del futuro | Demoliamo i vecchi hotel nuove case in periferia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) ’Mattoni volanti’ dalla zona turistica verso monte, e un ’Peep degli alberghi’. Sono le linee guida che, secondo il presidente provinciale di Conflavoro, Corrado Della Vista, costituiranno la migliore delle soluzioni possibili contro il logorìo del turismo riminese. Favorendone il rilancio. Parliamo delle celebri ’strutture marginali fuori mercato’? "Quelle, ma non solo – attacca il titolare del Gruppo Deviras –. Più in generale l’idea è quella di favorire e incentivare una via d’uscita a quanti, per amore o per forza, cioè se costretti dall’inadeguatezza dei propri alberghi rispetto alle esigenze del turismo attuale, chiedano una via d’uscita". In che cosa consisterebbe? "Mantenedo la tutela della prima e della seconda linea alberghiera attuale, si dovrebbe dare la possibilità chi è interessato di attuare un principio di perequazione urbanistica".