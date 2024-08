L’inaccettabile immobilismo dell’Ungheria di Viktor Orbán sul clima

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il primo luglio scorso, l’Ungheria ha ufficialmente iniziato il suo semestre di presidenza del consiglio dell’Unione europea, l’organo che riunisce i ministri dei Paesi membri e che insieme all’europarlamento è responsabile di negoziare e adottare la legislazione comunitaria. Per sei mesi lo Stato incaricato della presidenza decide le priorità dei lavori del Consiglio. Gli obiettiviper questo stati annunciati dal primo Ministroin un articolo per il Financial Times. Le priorità elencate: ridimensionare le politiche di transizione verde, ritenute damisure ideologiche imposte dall’Ue senza consultare i settori industriali; frenare l’immigrazione attraverso accordi con i Paesi di origine e tutelare gli agricoltori.