La presidente della Regione Irene Priolo in visita ai cantieri nel Ravennate

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ravenna, 28 agosto 2024 - Accompagnata dalProvincia di Ravenna, Michele de Pascale e da Mattia Missiroli e da Massimiliano Pederzoli, sindaci rispettivamente di Cervia e di Brisighella, questa mattina (mercoledì)facente funzioni con delega alla Protezione civile, ha effettuato un sopralluogo aigestiti dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e Protezione civile, in particolare per gli interventi in corso nei Comuni di Brisighella e di Cervia. Sopralluogo che ha visto la presenza del Prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa. “Un complesso e articolato programma di interventi - ha sottolineato- per accrescere la sicurezza al territorio colpito dall’alluvione dello scorso anno.