Kramatorsk l' impressionante scontro tra caccia a bassa quota | che fine fa il Su-25 russo | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Diventa virale sui social il, di un duello ravvicinato tra unucraino e un Su-25nei cieli di, nell'Oblast' di Donetsk. A pubblicarlo su X la 28esima Brigata meccanizzata ucraina: nel breve filmato il jetviene abbattutto mentre duella acon quello di Kiev. "Il destino dell'equipaggio è ancora sconosciuto, ma sappiamo per certo che si tratta di un problema in meno per la nostra fanteria", ha rivendicato l'unità ucraina sul suo canale Telegram. Nel frattempo, la guerra sembra procedere su due binari paralleli: da un lato il Donetsk e tutta la regione orientale dell'Ucraina, dall'altra la regione russa meridionale di Kursk, dove gli ucraini da alcune settimane stanno tentando una clamorosa controffensiva per tentare di distogliere energie, munizioni, truppe e rifornimenti russi dal Donbass.