Italo Calvino non smette mai di insegnare | ad Ostia una mostra dedicata allo scrittore

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 28 agosto 2024), 28 agosto 2024- Sabato 31 agosto 2024, alle ore 18.00, presso la galleria d’arte Artheka 32 in Via Sartena 30/32, a, sarà inaugurata la“International Post Card”,e organizzata in occasione della conclusione dell’anno calviniano: l’esposizione, che vanta la partecipazione di numerosi artisti, presenta oltre 200 cartoline provenienti da più di 35 paesi. Lasarà visitabile fino al 12 settembre 2024, tutti i giorni, esclusi la domenica e i festivi, dalle ore 16.00 alle 19.00. Le visite mattutine saranno possibili solo su appuntamento, scrivendo a artheka32@gmail.com. L’evento è organizzato da Artheka 32 e Observo APS, con il patrocinio del Municipio Roma X. L’anno diUn lungo anno, quello dedicato alla figura poliedrica di