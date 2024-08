International e Grifo i roster prendono forma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Cominciano a prenderedelle duezioni imolesiin vista dei rispettivi tornei di Divisione Regionale 1 per i biancorossi e di Divisione Regionale 2 per i biancoblu. Per l’, il primo tassello è il confermato Filippo Poloni, play guardia imolese classe 2003 lo scorso anno autore di 9,3 punti di media. Poloni farà ancora parte di ungiovane (che farà anche l’Under 19 Gold) e che si è radunato il 21 agosto sotto la guida di coach Dalpozzo. Salutano Emanuele Poli, Guglielmo Ricci Lucchi e Giona Sinatra mentre nello staff sono confermati il team manager Filippo Bertaccini e lo storico preparatore atletico Marco Sabattani.