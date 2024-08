Il Ciclone che fine hanno fatto le protagoniste del film?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il, celebre commedia diretta da Leonardo Pieraccioni, che nel 1997 si rivelò un incredibile successo al boxoffice, ha il merito di aver lanciato le carriere di molte attrici, italiane e spagnole e non, per citare una battuta del. Alcune di loro, come Lorena Forteza, Natalia Estrada, Ana Valeria Dini e Benedetta Mazzinilasciato il cinema da anni, per dedicarsi ad altro. Altre inveceproseguito la loro carriera nello spettacolo, come Tosca D’Aquino o Barbara Enrichi. E poi c’è anche chi haperdere le sue tracce, come Pilar Marin. Scopriamo cosa fanno oggi lede Il. Lorena Forteza Lorena Forteza dopo il successo de IlLorena Forteza ne Ilinterpretava la ballerina Caterina De Cantar, che faceva innamorare di sé Levante (Leonardo Pieraccioni) ballando a piedi nudi su un tavolo.