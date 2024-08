Empoli rivoluzione in difesa Adesso è Viti il nuovo guardiano Missione riscatto dopo anni difficili

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Dalle sue parole in sede di presentazione a inizio agosto trapelava tutta la sua voglia dile ultime due stagioni non proprio proficue con Nizza e Sassuolo e poco più di 20 giorni più tardi Mattiaha confermato sul campo i suoi buoni propositi. Arrivato per rimpiazzare un leader difensivo come Luperto, in questo avvio di stagione il 22enne centrale mancino non sta certo facendo rimpiangere l’ex capitano. Impiegato per tutti i 270 minuti giocati finora tra Coppa Italia e Serie A,ha sfornato tre prestazioni di assoluto livello.il debutto da pernio centrale dellaa tre contro il Catanzaro per la concomitante assenza di Ismajli e Walukiewicz, nelle due sfide di campionato contro Monza e Roma è tornato nella posizione a lui più congeniale di centro sinistra mettendo in mostra tutte le sue qualità.