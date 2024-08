EA Spots F1 24 | presenta la nuova Sfida Pro!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Per celebrare l’uscita di EA SPORTS FC 25 e la storica decima vittoria consecutiva di Max Verstappen a Monza, EA SPORTS F1 24 ha lanciato unaed entusiasmantePro. In questa, i fan possono seguire i consigli di Max per padroneggiare il leggendario Tempio della velocità e guardarlo mentre completa il suo giro più veloce in-game nel nuovo video pubblicato. I giocatori che riusciranno a battere il tempo del campione in carica avranno la possibilità di vincere una replica virtuale del casco del Gran Premio d’Italia 2024 di Max Verstappen, che quest’annoil logo del gioco FC per il proprio avatar pilota. Inoltre, coloro che riusciranno a classificarsi nel miglior 30% della classifica globale guadagneranno degli esclusivi sticker Compendium. Questaè solo la prima di una serie di eventi a tema Red Bull che si svolgeranno in-game nel mese di settembre.