Caso Verzeni ad aiutare le indagini arriva la star della tv Gibba

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il giallo di Terno d’Isola, dove Sharonè stata brutalmente uccisa nella notte tra il 29 e il 30 luglio, continua a infittirsi, con sviluppi che vedono coinvolti non solo gli inquirenti ma anche figure decisamente particolari. Dopo l’interrogatorio di un sosia di Johnny Depp, che era stato chiamato come persona informata dei fatti, un nuovo e singolare capitolo si aggiunge alla vicenda: le ricerche del coltello, arma del delitto ancora introvabile, sono state affidate a un gruppo di volontari specializzati nella ricerca di reperti storici, guidati da Paolo Campanardi, meglio conosciuto come ““, laserie televisiva Metal Detective in onda su DMax. Alla ricerca dell’arma del delitto I volontari del Mu.Re.