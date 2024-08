Bufera di fulmini sulla capitale | donna ferita casa incendiata

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Roma, un pomeriggio di paura: un violento temporale si è abbattutonel tardo pomeriggio di ieri, causando gravi disagi in tutta la città, con particolare intensità nella zona est. Le forti piogge hanno portato a diversi allagamenti, mettendo in crisi la viabilità e creando situazioni di pericolo. Fulmine colpisce unaa San Basilio A San Basilio, in via Leibniz, unadi 45 anni è stata colpita al piede da un fulmine mentre passeggiava con il cane. La vittima, benché, è rimasta cosciente ma in stato confusionale. Sul posto sono intervenuti la polizia locale e una squadra del 118. Laè stata trasportata in codice rosso all’ospedale Umberto I. Incendio a Castelverde: fulmine su una palazzina Un altro fulmine ha colpito una palazzina in via Castellalto, a Castelverde, provocando un incendio in un appartamento al primo piano.