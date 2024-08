Berrettini nessuno se lo spiega | la maledizione di New York

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Matteonon riesce a fare pace con la Grande Mela: è successo di nuovo, la confessione inaspettata spiazza i tifosi. Quando è sceso in campo con il ginocchio e il polpaccio fasciati, i tifosi hanno temuto il peggio. Sin da subito, invece, Matteoha dimostrato di esserci e di voler vincere. Ha tolto il freno a mano dopo qualche game, per poi imporsi su Albert Ramos Vinolas in tre set, indugiando solo nel primo parziale. Una prova non da 10, magari, ma di sicuro più che sufficiente. Matteosta nascondendo qualcosa (AnsaFoto) – Ilveggente.itIl secondo avversario che incontrerà lungo il suo cammino newese potrebbe non essere docile come quello affrontato all’esordio agli Us Open, però. Dall’altra parte del campo ci sarà Taylor Fritz, uno specialista del cemento che presumibilmente darà non poco filo da torcere al nostro romano.