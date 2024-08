America’s Cup 2024 | il regolamento completo dal round robin alla finale della Louis Vuitton Cup

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Giornata di vigilia a Barcellona in vista delle prime regate ufficialiCup, torneo degli sfidanti che stabilirà l’avversaria del Defender Emirates Team New Zealand nel Match Race37maCup. La Challenger Selection Series si svolgerà nelle acque catalane dal 29 agosto al 7 ottobre con un format che prevede inizialmente una fase a gironi e a seguire un tabellone a eliminazione diretta. Oltre ai cinque Challenger (Ineos Britannia, Luna Rossa, American Magic, Alinghi e Orient Express), anche i campioni in carica di New Zealand prenderanno parte al doppiodi match race seppur fuori classifica (i punti ottenuti dagli altri team contro i Kiwi non verranno conteggiati).