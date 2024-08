Zuckerberg ha atteso la fine della presidenza Biden per rivelare i suoi tormenti Cos’è il Genio?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Mark, notoriamente indigente e privo delle risorse indispensabili per tutelarsi in sede legale, si è fatto coraggio. Dopo quasi tre anni, forse consigliato da uno di quegli avvocati la cui “prima consulenza è gratuita”, ha deciso di rompere gli indugi e di denunciare coram populo l’Amministrazione. Lo staff di “Sleepy Joe”, e chissà quanti grand commis asserviti a Mister President, avrebbero fatto pesanti pressioni sul proprietario di Facebook, Instagram e WhatsApp per assicurarsi l’esercizio di una pesante censura su contenuti relativi alla drammatica pandemia di Coronavirus e all’inchiesta sul figlio del presidente, Hunter