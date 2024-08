Wolfs | il film su Apple TV+ dopo la presentazione a Venezia 81

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di martedì 27 agosto 2024) A pochi giorni dalla sua anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di, il– Lupi Solitari ha ottenuto una data di uscita suTV+. Ebbene, a seguire la81, il prossimo 1° settembre, ilapproderà sulla piattaformaTV+ a partire dal 27 settembre 2024. L’annuncio è arrivato pochi minuti fa attraverso un comunicato stampa. Lo riportiamo integralmente qui di seguito: “– Lupi solitari“, l’attesissimoaction-comedy con i premi Oscar® George Clooney e Brad Pitt sarà presentato in anteprima mondiale fuori concorso all’81° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di, prima della sua uscita suTV+ il 27 settembre. NelOriginal diretto da Jon Watts, Clooney interpreta un fixer professionista assunto per coprire un crimine in casa di un’importante funzionaria newyorkese.