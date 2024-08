Ultimo muore nonna Gina | i fan si radunano sotto la clinica e intervengono i carabinieri

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 27 agosto 2024) Si è spenta a 96 anni ladel cantautore romano. Alcuni fan si sono radunatilain cui l’amatadell’artista era ricoverata, tanto da far intervenire i. Lutto per: fan siLa notizia della morte delladiarriva direttamente da parte del papà del cantautore, Sandro Moriconi, che nella serata di lunedì 26 agosto scrive su Instagram: “Ci hai riunito come tutti gli anni al tuoferragosto e ci hai mostrato cosa significa vendere cara la pelle. Ciao mamma.. e tranquilla da lassù, non mangerò tanto”. La donna era ricoverata presso laVilla Margherita, dettaglio notato dai fan. Se c’è chi si è unito al dolore dell’artista, dall’altro lato alcuni fan hanno compiuto dei gesti di cattivo gusto.