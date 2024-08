Società in nome collettivo | pro e contro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Lein, abbreviate nell’acronimo Snc, rappresentano una delle forme più semplici che può essere adottata dalledi persone. Si tratta, infatti, di un modello che è alla base dell’attività imprenditoriale e che, per via delle sue caratteristiche, è spesso adottato dalle piccole realtà commerciali e da quelle artigianali. È importante precisare che nel caso delle Snc non è necessariamente richiesto lo svolgimento di un attività commerciale, con i soci dellastessa che dovranno solo specificare nell’atto costitutivo il loro intento di non creare unasemplice. Leinsono costituite da uno o più soci i quali, come previsto dalla legge, rispondono senza limiti e in solido delle obbligazioni sociali, ma possono vantare il beneficio di escussione del patrimonio sociale.