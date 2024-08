Sharon Verzeni la scoperta sul conto corrente | cos’hanno trovato

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 27 agosto 2024)ultime notizie. Proseguono le indagini per dare un volto al killer di. La donna è stata uccisa con ben cinque coltellate. Nel frattempo è stata fatta unasul suo. (Continua) La morte di, di 33 anni, è stata uccisa da quattro coltellate rivelatesi letali. La donna ha avuto solo il tempo di chiamare il 118 e dire: "Mi ha accoltellato". Dalle sue parole si evince checonosceva il suo assassino. Il delitto è avvenuto in via Castegnate, a Terno d'Isola, e in questi giorni i carabinieri hanno ascoltato i residenti del luogo per capire cosa sia successo quella notte.