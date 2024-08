Rayo Vallecano-Barcellona oggi in tv | orario canale e diretta streaming Liga 2024 25

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 agosto 2024) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, gara valida per la terza giornata della/25. Ottimo inizio di stagione per i rinnovati blaugrana di Hansi Flick, che nei primi due turni hanno superato due rivali insidiosi come Valencia e Athletic Bilbao, e ora cercano la terza vittoria a Vallecas che gli darebbe la vetta solitaria in classifica. Galvanizzato dall’arrivo di James Rodriguez, ilproverà però a mettere il bastone fra le ruote ai catalani nell’esordio casalingo: anche la formazione di Inigo Perez ha cominciato al meglio il nuovo campionato, con 4 punti frutto della vittoria sul campo della Real Sociedad e del pareggio a reti bianche su quello del Getafe.