Pioggia e spettacolo alla 101ª edizione del Trofeo Santa Lucia | trionfa il britannico Kingston

(Di martedì 27 agosto 2024) Sotto un diluvio incessante si è conclusa ladela Cesa, una delle classiche più antiche d’Italia per le categorie Elite e Under 23. La vittoria è andata al 22enneMatthew(Mg K Vis), che ha tagliato il traguardo con 7 secondi di vantaggio sullo sloveno Zak Erzen (Team Friuli), seguito da Francesco Di Felice (Hopplà Petroli Firenze) in terza posizione. La gara, organizzata dal Gs Cesa con il supporto di Barbagli e Malentacchi, si è svolta su un percorso rinnovato: sei giri ampi seguiti da tre più corti, caratterizzati ddifficoltà dello strappo di Marciano. La corsa è stata segnata da una fuga iniziale di 13 corridori, ridotti poi a 11, fino all’attacco decisivo di un quintetto nel tratto finale.