Pensioni un taglio tira l’altro | alla stretta sull’uscita anticipata si aggiunge quella sull’Ape sociale

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 27 agosto 2024) Nessun nuovo anticipo, un prolungamento delle finestre d’uscita e anche l’ipotesi di cancellare l’Ape. Il menu della prossima manovra in tema dirischia di essere fin troppo leggero, con diverse misure a rischio. La Quota 41 in versione light sembra già un’ipotesi accantonata, ma in tema di uscitail governo dovrà sicuramente agire con la scadenza della Quota 103 con penalizzazione. Così come dovrà valutare cosa fare su Apee Opzione donna. Più aperture sembrano intanto arrivare sull’aumento delleminime che chiede Forza Italia e che non dispiace neanche al partito della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.