Papa Francesco visita a sorpresa alla Basilica di Sant’Agostino a Roma

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 27 agosto 2024) Il Santo Padre ha ammirato la Madonna dei Pellegrini di Caravaggio e si è raccolto in preghiera. Ieri,ha fatto unadiin Campo Marzio, a. Accolto dai padri agostiniani, il Pontefice si è soffermato ad ammirare la celebre Madonna dei Pellegrini, capolavoro di Caravaggio, recentemente restaurato grazie all’intervento della Soprintendenza Speciale di. Dopo aver espresso apprezzamento per il restauro, il Santo Padre si è raccolto in preghiera nella cappella dedicata a Santa Monica, madre di. Ladelha preceduto la celebrazione odierna della solennità di, durante la quale il cardinale vicario Angelo De Donatis presiederà una messa solenne.