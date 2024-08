Omicidio Sharon Verzeni vittima ha speso soldi per Scientology Padre difende il compagno

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 27 agosto 2024) Proseguono le indagini sulla morte di, la donna di 33 anni uccisa a coltellate nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio a Terno d'Isola, mentre passeggiava da sola per strada. Proseguono anche gli interrogatori di gente in qualche modo legata alla: sono state sentite oltre 100 persone “informate sui fatti”. E prosegue anche l'analisi dei sistemi di videosorveglianza e lo studio delle possibili vie di fuga dell'assassino, per ora "invisibile". Una svolta alle indagini potrebbe arrivare dall'identificazione di un uomo in bicicletta, ripreso dalle telecamere della zona nell'ora del delitto: potrebbe essere lui il killer o potrebbe fornire elementi utili. Intanto, dagli accertamenti bancari dei carabinieri emerge chehadeiper: gli inquirenti stanno approfondendo anche questo aspetto.