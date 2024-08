Nutella e altri nomi per bambini vietati negli USA E in Italia?

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di martedì 27 agosto 2024) Molto spesso leggiamo di vip che attribuisconoa dir poco originali ai propri figli; uno fra gli esempi più eclatanti è senza dubbio il magnate Elon Musk, che ha chiamato il figlio avuto con la cantante GrimesX Æ A-12, poi modificato in X Æ A-Xii. Eppure, se state pensando che tutto sia concesso, per quanto riguarda iper neonati, sappiate che non è così: ci sono infattiper legge, e quindi i genitori non hanno la totale libertà di mettere ai propri figli qualunque nome passi loro per la testa.Stati Uniti, ad esempio, non esiste un’unica legge nazionale, ma le varie restrizioni sono demandate agli stati, anche se una regola generale valida per tutti gli USA afferma che non sono ammessi i numeri.