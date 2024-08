Morutan il matrimonio s’ha da fare Visite mediche per il genietto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Pisa, 27 agosto 2024 – Olimpiusta già svolgendo leper il Pisa. Decisa accelerata infatti per la trattativa che porta al rumeno, 25 anni, di proprietà dei turchi dell’Ankaragucu, già in nerazzurro nella stagione 2022-23. Lo conferma arriva direttamente da Ioan Becali, procuratore del giocatore, contattato da La Nazione. "Tutto dipenderà dalle. Se gli specialisti daranno il via libera per iniziare al più presto la riabilitazione, in modo tale che, per ottobre, il giocatore possa già iniziare a lavorare con il pallone in gruppo, allora nei prossimi giorni lo vedrete a Pisa. Altrimenti se ne riparlerà per gennaio. Non posso dire di più".