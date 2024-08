L’attivista Cecilia Parodi indagata dopo il video shock | Odio tutti gli ebrei

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 27 agosto 2024), scrittrice e attivista, è attualmentea Milano per “istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa” e per “diffamazione aggravata dall’razziale”. Questa indagine è stata avviata a seguito di una denuncia presentata dalla senatrice a vita Liliana Segre, che è assistita dal legale Vincenzo Saponara. La denuncia riguarda unpubblicato su Instagram in cuiavrebbe espresso frasi antisemite, incluse affermazioni come “gli”.Leggi anche: Antisemitismo, Liliana Segre: “Mi cacceranno dal mio paese?” Il fascicolo è stato aperto dal pubblico ministero Leonardo Lesti, sotto la guida del procuratore Marcello Viola.