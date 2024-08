L’analisi L’Ue la smetta di perseguire politiche di austerità dopo avere incentivato il debito

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 27 agosto 2024) L’Unione Europea come la tela di Penelope. Come ogni anno l’appuntamento riminese offre il destro a chi vuol “parlare a nuora perché suocera intenda”. Prima l’intervento del Governatore della Banca d’Italia che ha riproposto come cruciale il tema della sostenibilità delpubblico dell’Italia. Niente di nuovo né di drammatico anche se le stime di crescita dell’Ocse relative al secondo trimestre di quest’anno ci danno in frenata con un incremento su base trimestrale di solo lo 0,2% rispetto allo 0,5% della media dei paesi appartenenti all’organizzazione e a quelli del G7. Giuste le parole di Giorgetti Il Ministro Giorgetti è poi intervenuto sul Pnrr paragonando tempi e modalità di attuazione dello strumento ai piani quinquennali di matrice sovietica. Ma cosa legapubblico e Pnrr? Perché mandare un messaggio così “tranchant” ai vertici di Bruxelles? Andiamo per ordine.