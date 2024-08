L' addio prematuro di Szczesny al calcio | Ho dato tutto

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 27 agosto 2024) Wojciechpassa e chiude. Bastaprofessionistico, anche se il fisico gli avrebbe permesso di rimanere ancora ad alto livello per un po' e di togliersi grandi soddisfazioni nonostante l'alla Juventus maturato nel corso dell'estate.a posto, tranne le motivazioni. Che per un uomo di 34 anni che ha sempre dimostrato profondità di pensiero e di linguaggio come l'ex numero uno della Juventus (e prima ancora della Roma) rappresentano la cosa più importante. Ecco perché si è passati dalla trattativa per la risoluzione del contratto che lo legava alla Juventus ancora per una stagione all'annuncio del ritiro dal professionismo. Non un fulmine a ciel sereno. Chi gli stava vicino aveva registrato negli ultimi due mesi la riflessione sul futuro.