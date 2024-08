La storia della Mostra del cinema di Venezia in dieci look

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 27 agosto 2024) A poche ore dall’inizio81esima edizionedeldi— in scena da mercoledì 28 agosto a sabato 7 settembre 2024 — a solleticare la curiosità dei curiosi non sono solo i numerosi film in concorso, ma le star attese sul red carpet. In un’edizione che segna il ritorno del glamour, dopo anni segnati dalla pandemia e dallo sciopero del sindacato americano degli attori, presenzieranno aalcuni dei nomi più interessanti del panorama internazionale. Da Monica Bellucci, protagonista del nuovo film di Tim Burton Beetlejuice Beetlejuice, ad Angelina Jolie che sul grande schermo vestirà i panni«divina» Maria Callas passando per Lady Gaga, nuova compagna del Joker antieroe di Joaquin Phoenix, la moda sarà senza dubbio protagonista in Laguna.