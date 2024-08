La Russia non avrà mai successo in Ucraina dice Biden

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 27 agosto 2024) Nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 agosto, laha lanciato una serie di massicci attacchi aerei contro l’, colpendo la capitale Kyjiv e altre regioni del Paese. Le difese aeree ucraine hanno risposto prontamente, attivandosi più volte per intercettare i missili e droni in arrivo da Mosca che purtroppo hanno colpito un edificio civile nella città di Kryvyi Rih, provocando la morte di almeno una persona e il ferimento di altre quattro. Cinque persone potrebbero essere ancora intrappolate sotto le macerie, come riferito da Oleksandr Vilkul, capo dell’amministrazione militare della città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che si trova nell’oblast di Dnipropetrovsk.