’La risacca dei ricordi’ Ecco gli ospiti stellari

(Di martedì 27 agosto 2024) Sarà un appuntamento in grado di attirare appassionati di letteratura e cultura e curiosi, offrendo momenti di riflessione e confronto ’Ladei Ricordi Festival del memoir’, in programma a San Benedetto. La seconda edizione si svolgerà da giovedì 29 agosto a domenica 1 settembre, offrendo nove incontri, in quattro giornate, alla Palazzina Azzurra, Niwa Food&Drink e Chalet da Luigi, protagonisti autori di rilievo che presenteranno le loro ultime opere, memorie e momenti intimi della loro vita, moderati dal giornalista Andrea Vianello, che del festival è il direttore artistico. Si parte giovedì alle 21.30 Palazzina Azzurra, Federica De Paolis presenterà ’Da parte di madre’. Il 30 agosto il calciatore Filippo Galli, bandiera del Milan degli anni Ottanta e Novanta, alle 18, al Niwa Food & Drink presenterà ’Il mio calcio eretico’; alle 21.