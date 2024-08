La destra difende la memoria e i suoi morti | la sinistra ha svenduto sedi giornali e storia del Pci

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 27 agosto 2024) Lì dove c’era la scrivania di Palmiro Togliatti, oggi sta nascendo una sala benessere per uomini senza baffi alla Lenin e donne senza tupè alla Nilde Iotti, figure molto popolari qualche decina di anni fa a Botteghe Oscure, storica sede del Pci attualmente cantiere per un hotel a 5 stelle di un noto marchio internazionale che furbescamente ha già annunciato di voler rimediare alla faciloneria con la quale la classe dirigente dei Dem prima e del Pd ha mollato lastorica di quel palazzone che ha segnato ladellaitaliana: tra le parti che saranno valorizzate nel resort per ricconi, ci sarà infatti l’androne disegnato da Giò Pomodoro con la stella d’oro a cinque punte incassata nel pavimento, il busto di Antonio Gramsci incastonato nel marmo della parete e la Bandiera della Comune di Parigi esposta in una teca.