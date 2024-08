Istigazione a delinquere e razzismo | indagata la pro Pal Cecilia Parodi dopo la denuncia di Liliana Segre

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 agosto 2024) Milano – «Odio tutti gli ebrei, tutti gli israeliani, dal primo all’ultimo, odio tutti quelli che li difendono". "Spero di vederli tutti impiccati". Sono alcune affermazioni pronunciate (con annessa profusione di lacrime, "mi avete rovinato la vita, la fiducia, la speranza") danel video pubblicato su Instagram e poi cancellato che quest’estate ha reso davvero famosa questa cinquantenne scrittrice (tre libri pubblicati dal 2021 in poi) e sedicente "attivista per i diritti umani". La donna, si è appreso ieri, èdalla Procura di Milano perper motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa e per diffamazione aggravata dall’odio razziale, a seguito di unapresentata dalla senatrice a vita