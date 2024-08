Il ricordo del Condor Agostini | Fu Eriksson a volermi alla Roma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) "Quando parlava Sven, per noi attaccanti era come ascoltare il vangelo. Tante cose che ho imparato sul mio modo di giocare le devo a lui". Massimo, il ‘’, bandiera bianconera con alle spalle anche un importante passato in serie A e ora consigliere nell’organigramma del Cesena a trazione statunitense, ricorda col sorriso, ma soprattutto con rispetto, Sven Goran, il tecnico svedese scomparso ieri a 76 anni a causa di una lunga malattia., vi incontraste nel 1986, con la maglia della. "mi aveva visto giocare a Cesena, mi seguiva e apprezzava il mio gioco. Fu lui a chiedere ai giallorossi di mettermi sotto contratto. Arrivavo nella capitale da una squadra di provincia, poteva non essere semplice, invece lui credette subito in me". Come si consolidò il vostro rapporto? "Sul campo.