Il Napoli visto contro il Bologna parlano Tosto e Biazzo

(Di martedì 27 agosto 2024) A Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, è intervenuto Vittorio Toso, agente di calciatori ed ex giocatore. Di seguito le sue dichiarazioni. “Un allenatore come Conte ha bisogno sì di tempo, ma non chissà quanto. Se un tecnico di questo livello guadagna così tanto è perchè si spera che in pochissimo tempo riesca a far emergere il lato buono della medaglia. Presto capiremo se ilè quello di Verona o quello che ha battuto il. La parentesi di Verona, secondo me, è solo un piccolo intoppo”. Il capitano del“Di Lorenzo? Un ragazzo nato e cresciuto a 18 km da Lucca che è una delle città dove si vive meglio in Italia. A quindici anni ha lasciato tutto e tutti per andare a Reggio Calabria trasferendosi alla Reggina di Foti. Questo ti fa capire cosa aveva dentro quel giovane di 15 anni.