Hokkaido la stagione entra nel vivo Cappelletti | Prima la salvezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) E’ iniziata ladi Pallavolo Bologna. Ieri, nel tardo pomeriggio, intorno alle 18.30, squadra e staff tecnico dell’si sono ritrovati al PalaSavena per iniziare la preparazione in vista del prossimo torno di serie B maschile di pallavolo, che scatterà a metà ottobre.di iniziare gli allenamenti, è andato in scena un momento di incontro tra la dirigenza e i rossoblù. Presenti tutti i vertici societari, dalla presidentessa Elisabetta Velabri al gm Andrea, dal diesse Piero Pedretti alla team manager Veronica Brandi, da Riccardo Not ad Andrea Brogioni, fino a Erika Falasca. A svelare quali messaggi siano stati lanciati alla squadra è: "Abbiamo spiegato ai ragazzi che sarà un anno di cambiamento, in cui l’abnegazione farà la differenza.