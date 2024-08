Chiede 450 euro agli invitati del matrimonio ma rifiutano tutti Lo sposo si sfoga | Pagate 1000 euro per un concerto e non per le nozze di un amico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Doveva essere unin grande stile, di quelli che nessuno dimentica. Peccato, però, che l’invito sia stato rifiutato dagli amici della coppia. Il motivo? Il prezzo fissato dsposi per la partecipazione al. Una sorta di prevendita da 450 dollari (circa 400) che gliavrebbero dovuto comprare per partecipare all’evento, in sostanza. Una richiesta ritenuta eccessiva d, che, quindi, hanno declinato l’invito. A denunciare quello che è stato descritto come un ignobile rifiuto è stato proprio lo, Hassan Ahmed, 23 anni, in un video che ha pubblicato sul suo profilo TikTok. @imhassanrahim Let me know if we’re wrong ? #wedding ? original sound – imhassanrahim L’obiettivo era quello di sapere cosa pensassero gli utenti di questa triste vicenda.