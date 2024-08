Castelfidardo primi sorrisi | Ma c’è ancora da lavorare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Lo aveva ripetuto più volte in settimana mister Marco Giuliodori che era importante partire bene perché si giocava in casa. E contava soprattutto l’approccio. Detto e fatto, perché ildomenica prima della mezz’ora era scappato in doppio vantaggio nel turno preliminare di Coppa Italia di D contro lo United Riccione. Peccato per i biancoverdi quell’uno-due subito a fine primo tempo che ha costretto Fabbri e compagni alle fatiche supplementari dei rigori. Dove i fidardensi sono risultati infallibiii, non sbagliando niente. Proprio capitan Fabbri si è presentato per primo sul dischetto nella lotteria dei rigori. "Giusto presentarsi per primo da capitano - racconta Gianmarco Fabbri, difensore, classe 1997 -. C’era pressione, ma è andata bene. Essendo il capitano è giusto prendersi questa responsabilità per primo".