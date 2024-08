Carolyn Smith Cancro | Risposta Epica All’Hater!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di martedì 27 agosto 2024) Un hater attaccaper la sua malattia. Ladella ballerina non lascia spazio a dubbi. Ecco che cosa è successo!, nota giudice di Ballando Con Le Stelle, è stata recentemente vittima di un attacco vile sui social. Un hater ha preso di mira la sua malattia, scatenando unache merita di essere ascoltata., che dal 2015 lotta contro un tumore, ha ricevuto un commento offensivo da parte di un utente che l’ha esortata a ritirarsi e smettere di parlare della sua condizione, aggiungendo un crudele “Buon”. Un attacco gratuito e meschino che avrebbe potuto ferire profondamente chiunque, ma non. Invece di lasciar correre, come molti le avevano suggerito,ha scelto di rispondere pubblicamente.