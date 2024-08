Attenzione in queste zone Meteo in arrivo temporali e grandine

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 27 agosto 2024) Torna Caronte con il caldo africano e picchi delle temperature a oltranza. L’anticiclone è arrivato in Italia il 15 luglio e, da quel giorno, l’afa spesso estrema ci ha accompagnati in un’estate 2024 da record. Entro giovedì 29 settembre torneranno ovunque i 34-35°C, specie al Centro-Sud, con picchi costanti di 36°C ancora a Roma, 38-39°C in Sardegna, Sicilia e Basilicata. Sembrerà di essere a metà luglio, invece che alla fine dell’estaterologica (che finisce il 31 agosto). In altre parole arriverà il mese della vendemmia, settembre, con quasi 40°C al Sud. Nelle prossime ore,, però arriveranno fortiricorda iL.it: con l’anticiclone africano spesso si hanno rovesci intensi a causa dell’elevata umidità e dell’estremo calore. Ecco che per altre 36-48 ore saranno frequenti gli acquazzoni, in spostamento dal Nord verso il Centro-Sud.