Associated Press non ha pubblicato la notizia falsa del fulmine che ha colpito il direttore artistico delle Olimpiadi di Parigi

(Di martedì 27 agosto 2024) L’8 agosto 2024 è statosu Facebook lo screenshot di un presunto articolo in inglese di(AP) intitolato “Artist behind the Paris Olympics Opening Ceremony Hospitalised After Freak Lightning Strike” (in italiano, “L’artista dietro la cerimonia di aperturadiricoverato in ospedale dopo un”). Nel presunto articolo è presente anche la foto di Thomas Jolly, attore, regista teatrale francese ecerimonie di apertura e chiusuradi2024. La. Non esiste alcun riscontro che AP abbia maiun articolo simile. Contattato dai colleghi di Reuters, Nicole Meir, portavoce dell’agenzia di stampa internazionale, ha confermato che lo screenshot che circola sui social media mostra un falso articolo attribuito ad AP.