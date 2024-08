Va a fuoco condominio di sei piani a Londra evacuate più di 100 persone

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 26 agosto 2024) Un drammatico incendio è scoppiato nella notte a Dagenham, un quartiere a est di, all’interno di undi seisituato in Freshwater Road. Il rogo ha coinvolto oltre duecento vigili delche hanno lavorato senza sosta per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’incendio, che ha devastato le impalcature attorno all’edificio e ha coinvolto anche parti delfino al sesto piano e il tetto, ha costretto all’evacuazione di un centinaio di, tra cui diversi bambini. Duesono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale per le cure necessarie. La strada è stata immediatamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso, mentre un denso fumo si è diffuso nell’area circostante.