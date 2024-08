US Open Matteo Berrettini timbra il cartellino a New York | Ramos sconfitto in tre set e 2 turno conquistato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 agosto 2024)ilnel primodegli US2024. Il romano (n.44 del ranking) hacon il punteggio di 7-6 (2) 6-2 6-3 lo spagnolo Albert-Vinolas (n.122 ATP) in 2 ore e 23 minuti di partita e ha guadagnato l’accesso al secondodello Slam di New. Con una fasciatura evidente all’altezza del polpaccio della gamba destra,si è complicato la vita nel primo parziale, sprecando un break di vantaggio. Aggiudicandosi però il parziale al tie-break, il suo incontro è andato in discesa e la sfida non è mai stata in discussione. Nel secondo roundaffronterà il vincente della sfida tra lo statunitense Taylor Fritz (n.12 del seeding) e l’argentino Ugo Carabelli, con il californiano grande favorito. Nel primo set l’inizio dell’azzurro è un po’ contratto, con una palla break da cancellare nel terzo game.