Pagelle – Conte ha liberato il Napoli dall’estetica alleluia e Kvaratskhelia dalla sua mattonella

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ledi-Bologna 3-0, a cura di Fabrizio d’Esposito. MERET. Finalmente il giovane Meret arriva al novantesimo lasciando vergine la sua porta. A proposito: il Napule non vinceva al San Paolo, pardon al Maradona, dal tre marzo scorso (il due a uno calzoniano con la Giuve). In questa notte che ferma la copiosa emorragia post-tricolore, il pipelet diventato ingiustamente un Malaussène azzurro è decisivo su un’incursione castrense alla mezzora del primo tempo – 6,5 DI LORENZO. Il Fato della Pelota rialza felicemente il sipario sul Capitano tornato in sé. In una vittoria contiana al cento per cento, anzi al centodieci per cento, dove la sofferenza s’accoppia con uno spirito bellico e cazzimmoso, il martoriato Giovannino autografa di sinistro il primo pallone in rete della stagione. E che gol! Da centravanti d’area su un servizio scolpito da papà Che Kvara.